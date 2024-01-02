Под Воронежем восстановили подачу воды после нештатного схода боеприпаса

В дома поселка Петропавловка Воронежской области вернули газ с теплом и светом после нештатного схода боеприпаса. Об этом объявил глава Острогожского района Сергей Хорошилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Электро, газо- и теплоснабжение в с. Петропавловка восстановлено», — написал глава района.

По его информации, в населенном пункте сейчас работают представители администрации района и оперативные службы, оценивается степень повреждений домовладений для старта ремонтных работ. Местным жителям пообещали предоставить всю необходимую поддержку.

«Люди размещены в пансионате «Коротоякский», а также у родственников», — добавил Хорошилов.

Незадолго до этого губернатор Воронежа Александр Гусев заявил, что аварийный сход российского боеприпаса произошел в Воронежской области. Позднее жителей поселка Петропавловка, где произошел аварийный сход боеприпаса, вывезли в пункты временного размещения.

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