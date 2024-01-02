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Российский консул назвал возможную причину взрывов в Нью-Йорке

Консул Захаров: взрывы в Нью-Йорке могли произойти из-за неполадок в электросети

Генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров заявил РИА Новости со ссылкой на местные экстренные службы, что сообщения о взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, вероятно, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях.

По словам Захарова, по этой причине на некоторое время была прекращена подача электроэнергии.

«Судя по той информации, которую мы получили, скорее всего, речь идет о том, что где-то произошло что-то типа замыкания. Техногенное происшествие», — отметил консул.

До этого сообщалось, что на острове Рузвельта в Нью-Йорке наблюдаются перебои с подачей электроэнергии после серии мелких взрывов. По имеющимся данным, сообщения о взрывах стали поступать в полицию около 6:00 утра по местному времени. Жители острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Куинс в Нью-Йорке пожаловались на сильный шум.

Ранее сообщалось, что консульство не получало данных о пострадавших россиянах после взрыва в Нью-Йорке.

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