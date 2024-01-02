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Стало известно о состоянии кошек бывшей жены Ефремова

Shot: кошек экс-жены актера Ефремова вылечили и стерилизовали, им ищут дом

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Телеграм-канал «SHOT»

Кошки Марлен и Одри, которых забрали у бывшей жены Михаила Ефремова, — актрисы Ксении Качалиной — после ее угроз их усыпить, вылечили и стерилизовали. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot со ссылкой на зоозащитницу Наталью Кошанскую.

«Животные чувствуют себя хорошо: все процедуры и операции они перенесли стойко и уже восстановились», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что одной кошке около двух лет, а второй — около пяти-семи месяцев. Сейчас животные находятся в питомнике, им ищут новый дом.

Волонтеры забрали кошек у Качалиной в декабре прошлого года после ее угроз их усыпить.

До этого животные регулярно рожали котят, и ведущая затворнический образ жизни актриса жаловалась, что из-за них вынуждена голодать, потому что кошки якобы съедают всю ее еду. Денег на усыпление она просила у Ефремова.

Сам актер отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области после того, как 8 июля 2020 года он, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы за рулем своего внедорожника. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти.

Ранее летучую мышь Чайку спасли из МХТ имени Чехова.

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