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Эрдоган заявил о влиянии внешних сил на подрыв туризма в Турции

Эрдоган: внешние силы пытались подорвать сферу туризма в Турции

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Depositphotos

Летом 2023 года внешние силы совершили попытку подорвать сферу туризма в Турции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на мероприятии Союза турецких экспортеров и министерства торговли, сообщает телеканал TRT Haber.

«Летом [2023 года] была проведена связанная с внешними силами кампания по подрыву туризма», — сказал глава государства, отметив, что туризм является одной из самых главных статей пополнения бюджета страны.

По словам Эрдогана, информационная атака на турецкую сферу туризма началась после слов кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, который заявил о необходимости присоединения к санкциям в отношении России. После этого в ряде СМИ за пределами Турции появлялась информация об опасности пребывания в республике из-за угроз новых землетрясений, лесных пожаров и резком росте цен на отдых.

Эрдоган обратил внимание на то, что сейчас подобную волну пытаются поднять, используя спорт, имея в виду скандал с отменой матча за Суперкубок Турции по футболу между стамбульскими клубами «Галатасарай» и «Фенербахче», который должен был состояться в Саудовской Аравии 29 декабря. Однако власти страны не позволили игрокам выйти на поле в футболках с изображением Кемаля Ататюрка и с плакатами в честь 100-летия республики.

2 января в Турции задержали десятки человек по подозрению в работе на разведку Израиля.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.

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