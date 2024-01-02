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В Белгородской агломерации сократили рейсы общественного транспорта

Минтранс: в Белгородской агломерации сократили рейсы общественного транспорта

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МЧС Белгородской области' class="item-image" >
МЧС Белгородской области

Власти Белгородской области приняли решение о сокращении рейсов общественного транспорта в Белгородской агломерации на фоне сложившейся оперативной обстановки. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

Белгородские власти также призвали жителей региона не покидать дома без необходимости.

«Большая просьба к белгородцам и гостям города по возможности оставаться дома и не выходить на улицу», – обратились власти Белгородчины к гражданам.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрывотехники Минобороны РФ уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас в черте города.

До этого сообщалось, что в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.

2 января над Белгородской областью трижды сработала система противовоздушной обороны (ПВО), удалось сбить восемь воздушных целей вблизи столицы региона.

Ранее губернатор Воронежской области Гусев заявил, что в регионе произошел аварийный сход российского боеприпаса.

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