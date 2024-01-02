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В Днепропетровской области после серии взрывов повреждено предприятие

Лысак: в Днепропетровской области из-за серии взрывов повреждено предприятие

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«МЧС России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС России»

Промышленное предприятие города Никополя Днепропетровской области повреждено в результате взрывов. Также пострадала линия электропередачи, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Враг атаковал Никополь из артиллерии. Повреждены частное и промышленное предприятия»,— написал Лысак, отметив, что под обстрел попала линия электропередачи и система газопровода.

При этом чиновник не уточнил, о каких конкретно предприятиях и объектах идет речь.

1 января серия взрывов произошла в городе Днепре после объявленной в области воздушной тревоги.

Позже Лысак сообщил о пожаре на одном из предприятий, расположенных в городе Днепр.

Утром 2 января череда взрывов произошла в Киеве. В результате было нарушено электроснабжение города. Компания ДТЭК уточнила, что света нет в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах города.

Ранее группу диверсантов ВСУ уничтожили на берегу Днепра.

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