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Находящийся в розыске мэр Жигулевска провел корпоратив в Тольятти

Хинштейн: объявленный в розыск экс-мэр Курылин провел корпоратив в Тольятти

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Shutterstock

Бывший глава Жигулевска Александр Курылин, находящийся в международном розыске за дачу взятки судье, провел в Тольятти корпоратив. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Находящийся в международном розыске экс-глава Жигулевска Александр Курылин, заочно арестованный за дачу взятки «золотому» судье Ефанову, дистанционно провел предновогодний корпоратив в Тольятти», – говорится в посте.

Хинштейн подчеркнул, что на празднике, организованном компанией Курылина «Тон-Авто», выступали группа «Против правил» и участники проекта «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Сократ и Лера.

По словам депутата, на вечеринке было весело и шумно, чего нельзя сказать о камере СИЗО, в которой может оказаться Курылин.

Хинштейн указал, что неизвестно, присутствовал ли на корпоративе друг и подельник экс-главы Жигулевска Александр Ефанов, с позором лишенный судейских полномочий.

Курылин обвинен заочно в даче взятки судье Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Он был объявлен в федеральный розыск после того, как не явился на допрос. По данным следствия, Курылин предоставил судье Ефанову скидку на аренду автомобиля Toyota Sequoia на сумму свыше 1 млн рублей.

Ранее в Сочи директора «Росзаповедцентра» Минприроды России обвинили в крупной взятке.

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