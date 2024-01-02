Житель Бали рассказал о «русскоязычном» Новом годе на острове

Русскоязычные жители индонезийского острова Бали стараются отпраздновать Новый год вместе с семьями. Об этом «Газете.Ru» рассказал проживающий на острове россиянин Антон Занимонец. Он отметил, что в этот праздник «процветают» рестораны с русской кухней, поскольку люди хотят видеть на новогоднем столе оливье.

«Русские празднуют Новый год русскоязычно. Многие стараются, у кого есть рядом семьи, с ними и другими семьями. В этот момент процветают рестораны русской кухни, потому что в целом нет острого запроса на русскую еду, но на Новый год хочется видеть оливье, поставить елку и попытаться через вкусы и визуальные образы воспроизвести чувство Нового года, которое всем нам очень дорого, как какой-то объединяющий праздник. Из ингредиентов есть все, даже раков стали выращивать. Русские по-разному празднуют в зависимости от категории. Если это люди спиритические, то они в каких-то спиритических мероприятиях участвуют без алкоголя, тусовщики идут в клубы, растворяются в толпе других людей. По моим наблюдениям, все стараются встретить сначала с семьей. Знакомые, друзья хотят воспроизвести семейную атмосферу, наготовить, а потом пойти на какой-нибудь концерт, вечеринку, чего я бы не сказал о других национальностях, потому что у них Рождество — это более семейная история, а Новый год — повод потусить», — сказал он.

Занимонец уточнил, что многие россияне, проживающие на Бали постоянно, стараются в Новый год уехать с острова в Россию, чтобы «увидеть снег» и навестить родных. По словам мужчины, некоторые люди также уезжают в Дубай, «потому что там тоже много русских, развлечений, классные салюты и можно проветриться».

Ранее житель Бали рассказал о последствиях волны депортаций русскоязычных с острова.