Лайнер компании JAL столкнулся с самолетом береговой охраны при посадке в Токио

Самолет японской авиакомпании JAL при посадке в токийском аэропорту столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командование японской береговой охраны.

В сообщении уточнили, что в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Лайнер авиакомпании JAL, следовавший в Токио из северного города Саппоро горит на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ханэды. До этого JAL объявила, что всех 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

2 января стало известно, что японский самолет загорелся во время посадки в аэропорту Токио. На распространенных кадрах видно, как пламя полностью уничтожило судно, клубок черного дыма распространяется по воздуху.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.