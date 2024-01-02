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«Везде нужно отстаивать себя»: россиянка рассказала о переезде из мегаполиса в поселок

Россиянка, уехавшая из Москвы, назвала переезд в поселок своим лучшим решением

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Shutterstock

В 2014 году Ирина Кожевникова уехала из Москвы в поселок Острожка Оханского района Пермского края и вернулась оттуда только спустя пять лет, в 2019. Как она рассказала «Газете.Ru», причиной такого решения стала масса обстоятельств: эмоциональное выгорание, нервный срыв и развод.

«Мысли о жизни в сельской местности возникали у меня эпизодически на протяжении многих лет, но ни к каким серьезным решениям и, как следствие, действиям не приводили. Пока не набралась критическая масса обстоятельств, которые меня сподвигли на этот шаг. На тяжелое эмоциональное выгорание на работе наложились нервный срыв и развод. Психика ослабла и перестала вывозить напряжение большого города. Спустя уже годы я считаю, что мое решение о переезде было лучшим из доступных мне вариантов! Жизнь в среде с низким уровнем интенсивности внешних процессов позволила восстановиться и даже заняться общественной деятельностью через некоторое время», — сказала она.

По словам Кожевниковой, в Москве она уставала от всего – было трудно оберегать свои границы и отстаивать себя в большом потоке людей.

«Не сказала бы, что вопрос был именно в общении. Скорее, трудности вызывала необходимость оберегать свои границы и позиции в огромном потоке людей, который в Москве повсеместно. То есть это невербальная коммуникация по большей части, но она постоянно присутствует причем в весьма напряженном формате. Везде нужно отстаивать себя и свое», — пояснила она.

Кожевникова добавила, что ее общение с людьми в поселке сократилось только в первые месяцы после переезда, во время подготовки дома к зиме. По ее словам, в городе общение с людьми вызывает напряжение, в то время как в сельской местности, по ее мнению, контакты с окружающими становятся более качественными.

«Может быть, только в первые пару месяцев, пока была занята срочной модернизацией дома перед наступающей зимой. Когда вокруг тебя не клубятся бесконечные толпы людей, переоцениваешь значимость встречи с другим человеком. В городе мы постоянно окружены людьми, но это дает лишь перегруженность и напряжение. А в сельской местности есть место и для тишины в окружении природы, и для коммуникации с окружающими, которая выходит на более качественный уровень. Период жизни в селе был очень ценным для меня, но по сути я - горожанка. Мне нужна более сложная среда для жизни. Я психолог-консультант, даже моя профессия не востребована в сельской местности», — заключила она.

2 января отмечается Всемирный день интроверта. Его неофициально празднуют с 2011 года. Он призван привлечь внимание общественности к особенностям и потребностям интровертов. Согласно классификации швейцарского психолога и психиатра Карла Густава Юнга, интроверт — психологический тип личности, сконцентрированный на своем внутреннем мире и предпочитающий уединение. Считается, что люди-интроверты более пунктуальны, терпеливы и более расположены к кропотливой работе.

Ранее психологи выяснили, как люди вычисляют интровертов.

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