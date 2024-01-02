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Из поселка под Воронежем начали вывозить жителей после ЧП с боеприпасом

Гусев: из поселка под Воронежем, где произошел сход боеприпаса, вывозят жителей

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IMAGO/Global Look Press

Жителей поселка Петропавловка Острогожского района Воронежской области, где произошел аварийный сход боеприпаса, вывозят в пункты временного размещения (ПВР). Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк», – написал Гусев.

Политик добавил, что оценка нанесенного ущерба начнется после того, как специальные ведомства закончат работу и максимально обезопасят место происшествия.

По словам Гусева, перед правительством Воронежской области поставлена задача — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.

2 января губернатор Гусев заявил, что аварийный сход российского боеприпаса произошел в Воронежской области.

Ранее глава Воронежской области сообщил, что российские силы ПВО сбили в регионе украинские дроны.

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