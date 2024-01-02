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Автомобиль сбил амурского тигра в Хабаровском крае

В Хабаровске автомобиль сбил амурского тигра, водитель скрылся

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В Хабаровском крае автомобиль сбил амурского тигра, водитель скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале Центра «Амурский тигр».

Ситуацию прокомментировал губернатор региона Михаил Дегтярев. По его словам, после ДТП хищник не мог шевелиться несколько часов.

«Тигра обездвижили инспекторы управления краевого охотхозяйства совместно с краевой службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Его везут на осмотр ветеринарным врачам. Следим за развитием событий», — написал он.

27 декабря в Приморском крае рецидивисты пытались продать шкуру амурского тигра. Как заявил представитель УФСБ по региону, продавцы, проживающие в селе Воздвиженка, оценили «товар» в 1 млн рублей. Незаконную продажу удалось предотвратить, заведено уголовное дело.

До этого гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал о 30-40 амурских тиграх с «двойным гражданством», которые обитают одновременно на территории РФ и КНР.

Ранее в Крыму заметили тигра на свободном выгуле.

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