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В Совфеде оценили возможность рождественского перемирия с Украиной

Сенатор Джабаров усомнился в возможности перемирия с Украиной в Рождество

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Рождественское перемирие с Украиной маловероятно. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он пояснил, что, во-первых, на Украине Рождество отмечается не как православный праздник, а как католический.

«Им верить невозможно, но мы всегда готовы пойти навстречу», — отметил сенатор.

Джабаров обратил внимание, что если украинская сторона предложит, Россия, скорее всего не будет возражать против перемирия «на какой-то короткий срок».

До этого в Госдуме оценили возможность новогоднего перемирия с Украиной.

Накануне в Британии задумались о продлении конфликта на Украине до 2025 года. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на анонимный источник в правительстве страны. По информации издания, на Украине говорят о возможности перемирия с Россией, но условия подобного перемирия пока представляются туманными.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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