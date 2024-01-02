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В Киеве сообщили о возобновлении взрывов

«Страна.ua»: в Киеве прогремели новые взрывы

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Peter Druk/Global Look Press

Взрывы возобновились в украинской столице. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Снова взрывы в Киеве», — уточнили в сообщении.

Во вторник, 2 января, на всей территории Украины, в том числе и в столице страны, объявили воздушную тревогу.

До этого о серии мощных взрывов в Киеве рассказал мэр города Виталий Кличко. По его словам, в Деснянском районе горел обломок беспилотного летательного аппарата. В Голосеевском — обломок снаряда упал в парке.

Также в городе пропало электричество и водоснабжение. Взрывы стали причиной пожаров.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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