СК в Брянске завел дело о надругательстве над гербом РФ из-за сожженного паспорта

По факту публичного сожжения в Брянске российского паспорта следственными органами возбуждено уголовное дело. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области, сообщает РИА Новости.

Уголовное дело было открыто по статье 329 Уголовного кодекса России (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой в преступлении гражданке меры пресечения.

По данным правоохранительных органов, рано утром 1 января находящаяся около входной двери развлекательного клуба в Брянске девушка публично сожгла свой паспорт, тем самым совершив надругательство над изображенном на его обложке Государственным гербом РФ. Данные действия, по мнению следствия, являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами российских граждан.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения гражданке, известной в блогосфере по псевдонимом Евгения Хоффман.

Ранее сообщалось, что Хоффман, которая ранее сожгла собственный российский паспорт на камеру, задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.