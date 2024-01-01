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Угрозу сильного цунами отменили в Японии

В Японии сняли угрозу большого цунами

Угрозу мощного цунами в ряде японских префектур отменили. Об этом сообщает местный телеканал NHK, ссылаясь на данные Японского метеорологического агентства.

В материале поясняется, что на территории страны сохраняется угроза обычного цунами, вызванного землетрясением. Например, предупреждение актуально для жителей префектур Тояма, Ямагата, Фукуи и Хиого.

Согласно прогнозам сейсмологов, волны на северо-западном побережье острова Хонсю могут достичь трех метров в высоту. В некоторых районах Исикавы и Саги уже зафиксировали цунами, высота волн при этом не превышала 1,2 метра.

Метеоагентство рекомендует гражданам сохранять осторожность, держаться дальше от берега и рек, а также временно эвакуироваться в более безопасные зоны.

Первого января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 повторялись несколько раз в префектурах Исикава и Ниигата. Пострадали около 30 человек.

Ранее житель Японии рассказал о землетрясениях.

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