В Усть-Абакане в Хакасии загорелось здание пекарни

В Усть-Абакане в Хакасии произошел пожар в здании неэксплуатируемой пекарни на площади 260 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, пожарные тушат огонь. На месте работают 24 специалиста и семь единиц техники МЧС России.

31 декабря в Екатеринбурге произошел пожар в здании ресторана «Гости».

До этого сообщалось, что на севере Москвы два ребенка пострадали из-за загоревшейся елки в квартире. По данным Telegram-канала Shot, пожар случился в доме на Лобненской улице. Дерево загорелось из-за короткого замыкания в гирлянде. От вспыхнувшей елки начался пожар, который распространился на площади около десяти квадратных метров.

30 декабря в Забайкальском крае загорелся гидрометаллургический завод «Удокан».

До этого сообщалось о пожаре на тракторном заводе в Челябинске. По данным Telegram-канал Mash, возгоранию предшествовал взрыв трансформатора.

Ранее в Петербурге в ЖК произошел сильный пожар.