Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогер из Брянска сожгла российский паспорт на камеру

Блогер из Брянска Хоффман демонстративно сожгла российский паспорт

Блогер, известная под псевдонимом Евгения Хоффман, сожгла на камеру свой российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Хоффман в этот момент была пьяна. Инцидент произошел у здания клуба в Брянске.

Как позже объяснила сама блогер, она сожгла старый и недействительный паспорт, давно замененный на новый. При этом на видео заметно, что документ был выдан в 2021 году.

После публикации ролика Хоффман начали обвинять в том, что она это сделала якобы в поддержку Вооруженных сил Украины, она сама при том это отрицала. По ее словам, она была в нетрезвом состоянии и сожгла документ «по приколу», а те «попуски, кто пишет оскорбительные комменты, почему-то сами до сих пор не на СВО».

Позднее блогера доставили на допрос.

В конца июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября того же года певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Ранее самарская блогерша Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами