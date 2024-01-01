Блогер из Брянска сожгла российский паспорт на камеру

Блогер, известная под псевдонимом Евгения Хоффман, сожгла на камеру свой российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Хоффман в этот момент была пьяна. Инцидент произошел у здания клуба в Брянске.

Как позже объяснила сама блогер, она сожгла старый и недействительный паспорт, давно замененный на новый. При этом на видео заметно, что документ был выдан в 2021 году.

После публикации ролика Хоффман начали обвинять в том, что она это сделала якобы в поддержку Вооруженных сил Украины, она сама при том это отрицала. По ее словам, она была в нетрезвом состоянии и сожгла документ «по приколу», а те «попуски, кто пишет оскорбительные комменты, почему-то сами до сих пор не на СВО».

Позднее блогера доставили на допрос.

В конца июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября того же года певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Ранее самарская блогерша Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт в знак поддержки России.