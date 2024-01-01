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В Одессе провели марш в честь дня рождения Бандеры

«Страна.ua»: в Одессе провели марш в честь дня рождения Бандеры

В Одессе порядка полутора десятков человек приняли участие в марше, посвященном дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе около полутора десятков человек провели марш в честь дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры», — говорится в сообщении.

В этот же день в городе Дубляны Львовской городской общины под удар попал Львовский национальный университет природопользования, где учился Бандера. Кроме того, во Львове был уничтожен музей, посвященный другому украинскому националисту — Роману Шухевичу.

В ноябре прошлого года газета The Times писала, что Украина пытается «перевоспитывать» и «перепрограммировать» попавших в плен российских военнослужащих. Издание утверждает, что побудка в местах содержания российских пленных происходит в шесть часов утра с помощью трансляции через громкоговорители украинского гимна. На пути в столовую вывешены портреты кумира украинских националистов Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.

Степан Бандера – идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России). После Второй мировой войны (1939-1945 годы) проживал в Мюнхене, откуда руководил экстремистской деятельностью ОУН и УПА на территории Советского Союза.

Ранее во Львове потребовали вернуть звание «Герой Украины» Бандере.

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