Названы пять самых недооцененных туристических направлений в России

Долина реки Бикин в Хабаровском крае, село Хатанга на полуострове Таймыр, город Мценск в Орловской области, Золотой хребет на Чукотке и озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии являются пятью самыми недооцененными туристическими направлениями в России. Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе »Яндекс Путешествий».

Специалисты сервиса отметили, что в долине реки Бикин сохранились леса доледникового периода. Также там уживаются амурские тигры и представители коренных народов, поклоняющиеся духам таинственной тайги. Туристы могут посетить одноименный национальный парк с экомаршрутами и базами для отдыха.

Сельское поселение Хатанга может быть интересно тем, что там находится одна из самых северных православных церквей. Кроме того, туристы смогут полюбоваться северным сиянием, посетить музей мамонтов, прогуляться по этнопарку Каталык и увидеть огромный метеоритный кратер Попигай.

В городе Мценск Орловской области находится музей-усадьбу Спасское-Лутовиново, где прошли детские годы Тургенева, а также культовый дом Леди Макбет, в котором по легенде могла жить купеческая жена из одноименного произведения. В городе также есть необычная экспозиция сбитых самолетов под открытым небом и музей мценского кружева.

На Чукотке туристы смогут посетить заброшенный военный поселок Гудым или находящийся вдали от городской суеты Золотой хребет.

Озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии располагается посреди Национального парка «Приэльбрусье», где можно полюбоваться природными достопримечательностями, среди которых водопады, ущелья, минеральные источники и гора Эльбрус.

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