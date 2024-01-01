Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за непогоды

В Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней прогнозируется аномально низкая температура. Столбик термометра опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы, также ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

В ведомстве отметили, что оранжевый уровень опасности будет сохраняться до 08:00 5 января. При этом фактически аномально холодная погода продолжится вплоть до конца новогодних праздников.

По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на 2 января в Москве ожидается температура до минус 20. Днем 2 января будет минус 16–18 градусов. 3 и 4 января температура в столичном регионе опустится до минус 23 и минус 24 градусов.

Аналогичным прогнозом поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он счел ситуацию крайне интересной, потому что модели прогноза погоды последнюю неделю очень сильно «меняют свои прогнозы».

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