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Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за непогоды

Гидрометцентр: оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за мороза

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней прогнозируется аномально низкая температура. Столбик термометра опустится на 7–12 градусов ниже климатической нормы, также ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

В ведомстве отметили, что оранжевый уровень опасности будет сохраняться до 08:00 5 января. При этом фактически аномально холодная погода продолжится вплоть до конца новогодних праздников.

По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на 2 января в Москве ожидается температура до минус 20. Днем 2 января будет минус 16–18 градусов. 3 и 4 января температура в столичном регионе опустится до минус 23 и минус 24 градусов.

Аналогичным прогнозом поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он счел ситуацию крайне интересной, потому что модели прогноза погоды последнюю неделю очень сильно «меняют свои прогнозы».

Ранее россиянам рассказали, какая погода будет этой зимой.

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