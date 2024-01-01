Воздушная тревога в третий раз за день объявлена в Киеве

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Предыдущая воздушная тревога была отменена за 14 минут до объявления новой. Как пишет издание «Страна.ua», в городе работают средства противовоздушной обороны.

Сирены также звучат в пяти украинских регионах, включая Киевскую область.

Некоторое время назад на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

Утром сигналы тревоги прозвучали в в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее тревогу объявили в международном аэропорту Астаны из-за шутки мужчины.