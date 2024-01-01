Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии назвали количество зданий, пострадавших после землетрясений

NHK: более 100 зданий получили повреждения после мощных землетрясений в Японии

В результате череды мощных землетрясений в японской префектуре Исикава более сотни зданий получили повреждения, некоторые обрушились. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

В частности, об ущербе сообщили в префектуре Тояма, которая соседствует с Исикавой. При этом данных о разрушениях в самой Исикаве до сих пор нет. Известно лишь о крупном пожаре в городе Вадзима, детали не приводятся.

По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, стало известно как минимум о шести случаях обрушения домов. Под завалами могут быть люди.

Также поступают сообщения о пострадавших. По информации местных СМИ, они получили травмы, не угрожающие жизни.

1 января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 зафиксировали в районе префектур Исикава и Ниигата.

Ранее житель Японии рассказал, что за пару часов произошло 26 землетрясений.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами