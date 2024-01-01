В Японии назвали количество зданий, пострадавших после землетрясений

В результате череды мощных землетрясений в японской префектуре Исикава более сотни зданий получили повреждения, некоторые обрушились. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

В частности, об ущербе сообщили в префектуре Тояма, которая соседствует с Исикавой. При этом данных о разрушениях в самой Исикаве до сих пор нет. Известно лишь о крупном пожаре в городе Вадзима, детали не приводятся.

По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, стало известно как минимум о шести случаях обрушения домов. Под завалами могут быть люди.

Также поступают сообщения о пострадавших. По информации местных СМИ, они получили травмы, не угрожающие жизни.

1 января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 зафиксировали в районе префектур Исикава и Ниигата.

Ранее житель Японии рассказал, что за пару часов произошло 26 землетрясений.