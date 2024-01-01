Немецкие оппозиционеры потребовали вернуть украинских беженцев на родину из за высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС», — говорится в статье.

Там отмечается, что Берлин выделяет больше денег украинским беженцам, скрывающимся от военной службы, чем на обучение солдат ВСУ. По данным издания, на выплату пособий украинцам из федерального бюджета выделено приблизительно €3 млрд, тогда как вся военная помощь Украине составила €5,4 млрд.

Автор статьи подчеркнул, если сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин среди общего числа беженцев составляла 7%, то к сентябрю 2023 года она выросла до 28%.

24 декабря в Германии призвали вернуть беженцев призывного возраста на Украину.

До этого сообщалось, что глава минобороны Украины Рустем Умеров планирует призвать на военную службу граждан в возрасте 25-60 лет, проживающих в ФРГ.

Ранее в одном из немецких городов жители выступили против дальнейшего приема беженцев.