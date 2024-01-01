Власти Кирова заявили об отмене праздничных мероприятий

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков заявил об отмене праздничных мероприятий из-за обстрела Белгорода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, кировчане скорбят вместе с жителями Белгорода.

«В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия», — написал Симаков.

Он призвал горожан отнестись к таким мерам с пониманием.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе отменили новогодний концерт на Дворцовой площади из солидарности с пережившим обстрел Белгородом.

При этом детские праздники отменяться не будут.

Также новогодние гуляния из-за атаки на Белгород отменил Магадан. Мэр города Юрий Гришан подчеркнул, что сейчас неуместно проводить традиционные новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади.

Также мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки в связи с обстрелом Белгорода.

Ранее губернатор Севастополя Развожаев призвал людей не выходить в город на Новый год.