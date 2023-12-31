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В Петербурге отменили новогодний концерт из солидарности с Белгородом

Губернатор Беглов: в Петербурге отменили концерт из солидарности с Белгородом

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе отменили новогодний концерт на Дворцовой площади из солидарности с пережившим обстрел Белгородом. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение», — заявил он.

Подчеркивается, что детские праздники отменяться не будут.

«Переговорил с губернатором Белгородской области, предложил всестороннюю помощь, в том числе, в восстановлении разрушенных объектов», — сообщил чиновник.

До этого в приграничных с Украиной районах Воронежской области отменили праздничные мероприятия.

Кроме того новогодние гуляния из-за атаки на Белгород отменил Магадан. По мнению мэра города Юрия Гришана, сейчас неуместно проводить традиционные новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади.

Также мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки в связи с трагическими событиями в Белгороде. Глава города выразил соболезнования родным и близким тех, кто попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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