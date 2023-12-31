При крушении катера в Таиланде погибла пятилетняя девочка

Генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что погибшей при крушении скоростного катера россиянкой была пятилетняя девочка. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Соснова, помимо шести граждан РФ в инциденте пострадал капитан судна.

«У россиян травмы различной степени тяжести – от тяжелых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжелых ушибов и ссадин», — заявил дипломат.

Наиболее тяжело пострадавшие россияне будут проходить лечение более месяца. Всех раненых россиян посетили представители российского консульства.

До этого генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов заявил о гибели россиянки и ранении шести граждан России при крушении скоростного катера.

Катер налетел на скалы у одного из ближайших к Пхукету островов. <..> Среди раненых есть несовершеннолетние», — заявил дипломат.

По словам Соснова, пострадавших разместили в больницах Vajira Hospital Phuket и Bangkok Hospital Phuket.

Ранее в Таиланде при аварии с катером пострадали более 20 российских туристов.