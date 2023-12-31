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МХАТ, НОВАТ и Михайловский театр помогут семьям в Белгороде

Российские театры передадут часть средств от спектаклей семьям в Белгороде

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Телеграм-канал «Михайловский театр»

Михайловский театр передаст часть вырученных 31 декабря средств семьям погибших в Белгороде детей, сообщили в Telegram-канале театра.

«Канун Нового года – это особенное время, когда люди полны радостных надежд и ожиданий. Однако именно вчера по центру Белгорода был нанесен массированный удар, в результате которого погибли 24 человека. Всем сердцем разделяя боль белгородцев, мы не отменяем спектакли: часть средств, вырученных сегодня, передадут семьям погибших детей. Мы призываем все театры страны присоединиться к нашей инициативе», — говорится в сообщении.

Также в Telegram-канале театра отметили, что никому не удастся отобрать Новый год у российских детей.

«Милосердие и солидарность – те качества, которые особенно важны сегодня. Что бы ни происходило, мы будем вместе! Не дадим отобрать Новый год у наших детей», — добавили в сообщении.

К инициативе Михайловского театра присоединились МХАТ им. Горького и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

Также российский актер Вячеслав Манучаров отметил в своем Telegram-канале, что украинским националистам не удастся запугать Россию.

«Нелюди атаковали Белгород в канун Нового года. Теракт намедни семейного праздника - это очередной пример бесчеловечности нашего врага, который хочет нас запугать. Но мы не позволим им это сделать. Мы сильные и победа совсем скоро будет за нами», — написал Манучаров.

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