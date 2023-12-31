В Тамбове отменили гуляния из-за обстрела Белгорода

Мэр Тамбова Максим Косенков отменил массовые праздничные мероприятия в городе в связи с обстрелом Белгорода 30 декабря. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Приняли решение отказаться в Тамбове от проведения массовых праздничных гуляний. Новый год наступит непременно и при любых обстоятельствах. Никто не в силах его отменить и лишить всех нас праздника, которого особенно ждут дети», — подчеркнул он.

Праздновать смену года чиновник призвал в компании друзей и близких.

До этого в приграничных с Украиной районах Воронежской области отменили праздничные мероприятия.

Кроме того новогодние гуляния из-за атаки на Белгород отменил Магадан. По мнению мэра города Юрия Гришана, сейчас неуместно проводить традиционные новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади.

Также мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки в связи с трагическими событиями в Белгороде. Глава города выразил соболезнования родным и близким тех, кто попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.