Кабмин РФ изменил правила переезда в страну для соотечественников

Россиян, проживающих за границей и желающих добровольно переселиться в РФ, обяжут подтверждать знание государственного языка. Соответствующее постановление кабинета министров страны появилось на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что данное изменение вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом подтвердить владение русским языком можно, предоставив документ о получении образования на территории РФ после 1 сентября 1991 года или его дубликат.

Кроме того, уполномоченные органы будут принимать документ об образовании, выданный в зарубежном государстве. Однако речь идет о странах, где русский является одним из государственных языков. При отсутствии подобных документов переселенцы смогут пройти специальное собеседование.

«Условием приема заявлений от соотечественников <...> является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в постановлении.

Как подчеркивается в документе, это требование не распространяется на людей с паспортом РФ. Также документ не касается граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы.

Ранее омбудсмен раскрыла число иностранцев, въехавших на территорию РФ за первый квартал 2023 года.