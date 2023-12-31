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Кабмин РФ изменил правила переезда в страну для соотечественников

Желающих переселиться в РФ с 1 января обяжут сдавать экзамен по русскому языку

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россиян, проживающих за границей и желающих добровольно переселиться в РФ, обяжут подтверждать знание государственного языка. Соответствующее постановление кабинета министров страны появилось на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что данное изменение вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом подтвердить владение русским языком можно, предоставив документ о получении образования на территории РФ после 1 сентября 1991 года или его дубликат.

Кроме того, уполномоченные органы будут принимать документ об образовании, выданный в зарубежном государстве. Однако речь идет о странах, где русский является одним из государственных языков. При отсутствии подобных документов переселенцы смогут пройти специальное собеседование.

«Условием приема заявлений от соотечественников <...> является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды», — говорится в постановлении.

Как подчеркивается в документе, это требование не распространяется на людей с паспортом РФ. Также документ не касается граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы.

Ранее омбудсмен раскрыла число иностранцев, въехавших на территорию РФ за первый квартал 2023 года.

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