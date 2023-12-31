Спецборт МЧС доставит в Москву тяжело пострадавших при обстреле Белгорода

Специальный борт МЧС РФ доставит в столицу страны 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода со стороны украинских военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении указано, что в Москву граждан доставит самолет Ил-76. Воздушное судно, на борту которого находятся шесть детей и 19 взрослых, уже вылетел из белгородского аэропорта.

«Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких. — «Газета.Ru») и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета», — говорится в публикации.

Как уточнили в МЧС РФ, во время полета за состоянием пострадавших наблюдают врачи отряда «Центроспас». Также получивших травмы граждан сопровождают сотрудники Центра экстренной психологической помощи и представители министерства здравоохранения.

30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получил 131 мирный житель. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили об ответных мерах на обстрел Белгорода.