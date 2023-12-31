В Воронежской области отменили праздничные мероприятия после обстрела Белгорода

В Бутурлиновском районе Воронежской области отменили массовые новогодние мероприятия после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация района.

Жителей района попросили принять введение этих мер с пониманием.

Это не единственный район Воронежской области, где отменили массовые новогодние празднования. Такие же решения приняли администрации Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов региона, которые тоже находятся на границе с Украиной.

До этого Магадан отменил новогодние гуляния из-за атаки на Белгород. По мнению мэра города Юрия Гришана, сейчас неуместно проводить традиционные новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади.

Также мэр Владивостока Константин Шестаков отменил праздничные фейерверки в связи с трагическими событиями в Белгороде. Глава города выразил соболезнования родным и близким тех, кто попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В самом Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, мероприятий не будет на территории всех девяти приграничных муниципальных образований, в Белгороде и Яковлевском городском округе.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.