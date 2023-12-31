Почти все жители новых регионов РФ стали россиянами

Почти 90% граждан, проживающих на территории новых российских регионов, получили паспорта РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как рассказала Волк, для паспортизации населения были развернуты девять объектов для печати документов в новых регионах, а также в Ростовской области и Крыму. Сеть подразделений по вопросам миграции насчитывает 100 подразделений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Маломобильным гражданам услуги оказывают выездные группы.

«Принимаемые меры позволили документировать российскими паспортами уже порядка 90% жителей новых субъектов Российской Федерации», — заявила представитель МВД.

Ирина Волк уточнила, что в 2024 году министерство продолжит работу над оказанием услуг гражданам в новых регионах.

До этого стало известно, что жителям новых субъектов РФ разрешат голосовать на президентских выборах по украинскому паспорту, если они еще не успели получить российское гражданство.

Ранее сообщалось, что в обновленных российских паспортах появится биометрия.