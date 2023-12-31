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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Минтрансформации: воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным министерства, тревога была объявлена во всех регионах Украины почти одновременно — примерно в 11:42 по московскому времени.

Утром 31 декабря начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Киевской области случился пожар после ночных взрывов.

В ночь на 31 декабря украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, а также в Белой Церкви Киевской области Украины. Накануне стало известно о взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал о случившемся. Позднее в Харькове зафиксировали повторные взрывы, после которых начались пожары.

Ранее в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.

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