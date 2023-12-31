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В Хмельницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

Администрация Хмельницкой области заявила о пожаре на объекте инфраструктуры

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Depositphotos

Огонь охватил один из объектов критической инфраструктуры, расположенный на территории Хмельницкой области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной администрации.

Как указано в заявлении, пожар начался в результате взрывов. В ночь на 31 декабря в городе Каменец-Подольский произошли несколько взрывов, однако другие подробности в материалах местных СМИ не уточнялись.

«Произошел пожар на объекте критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

В сообщении подчеркивается, что сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание. Никакой информации о разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступало.

До этого руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры, который находится в регионе. По его словам, огонь вспыхнул после ночных взрывов на территории украинского субъекта.

В ночь на 31 декабря издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве и области произошли несколько взрывов. По информации журналистов, один из них зафиксировали в городе Белая Церковь.

Ранее на Украине заявили о прилетах российских ракет в трех городах страны.

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