В Екатеринбурге 30 человек не поместились в самолет своего рейса

В аэропорту Екатеринбурга 30 человек не смогли попасть на свой рейс из-за замены самолета. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Кольцово. По словам пассажиров, авиакомпания заменила следовавший в Сочи борт на менее вместительный. Таким образом, части людей не хватило мест.

В беседе с журналистами одна из пассажирок сообщила, что людям не говорят, когда они смогут отправиться. При этом самолет, на котором они должны были улететь, уже покинул аэропорт.

Некоторым обеспечили места в других самолетах, но таких клиентов оказалось меньшинство.

«Четыре человека получили билет через Казань. Часть пассажиров в итоге сегодня уже не улетят — билетов на всех не хватило», – поделилась женщина.

В авиакомпании заявили, что пытаются решить сложившуюся ситуацию.

Ранее в шасси самолета, прилетевшего в Париж, нашли алжирца в состоянии сильного переохлаждения.