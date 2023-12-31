Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Оренбурге задерживали рейсы из-за непогоды

ТАСС: в аэропорту Оренбурга задерживали рейсы из-за непогоды

close
100%
Shutterstock

В аэропорту Оренбурга задерживали и переносили рейсы из-за непогоды, сейчас воздушная гавань возвращается к обычному режиму работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как рассказали журналистам, 30 декабря в Оренбурге были плохие погодные условия, которые и повлияли на работу аэропорта.

«В настоящее время аэропорт входит в нормальный режим работы. Один рейс уже обслужили, два вылетели к нам из Москвы», — объяснили в пресс-службе.

Также агентству сообщили о происшествии, которые случилось в ночь на 31 декабря: замкнуло кабель, из-за чего произошло задымление и пассажиров пришлось временно эвакуировать.

До этого в Якутии самолет Ан-24 с 30 пассажирами на борту сел мимо взлетно-посадочной полосы в поселке Зырянка прямо на замерзшую реку.

23 декабря сообщалось, что на запасные аэродромы в связи с неблагоприятными метеоусловиями ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи.

Ранее в Турции самолет выехал за пределы ВПП во время посадки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами