В Оренбурге задерживали рейсы из-за непогоды

В аэропорту Оренбурга задерживали и переносили рейсы из-за непогоды, сейчас воздушная гавань возвращается к обычному режиму работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как рассказали журналистам, 30 декабря в Оренбурге были плохие погодные условия, которые и повлияли на работу аэропорта.

«В настоящее время аэропорт входит в нормальный режим работы. Один рейс уже обслужили, два вылетели к нам из Москвы», — объяснили в пресс-службе.

Также агентству сообщили о происшествии, которые случилось в ночь на 31 декабря: замкнуло кабель, из-за чего произошло задымление и пассажиров пришлось временно эвакуировать.

До этого в Якутии самолет Ан-24 с 30 пассажирами на борту сел мимо взлетно-посадочной полосы в поселке Зырянка прямо на замерзшую реку.

23 декабря сообщалось, что на запасные аэродромы в связи с неблагоприятными метеоусловиями ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи.

Ранее в Турции самолет выехал за пределы ВПП во время посадки.