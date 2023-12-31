Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что должно быть в «новогодней аптечке»

Врач Бережная призвала запастись некоторыми лекарствами на новогодние каникулы

close
100%
Depositphotos

В аптечке должен быть запас лекарств на весь период отъезда или новогодних каникул. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

По ее словам, перед Новым годом необходимо в первую очередь иметь запас жизненно важных медицинских препаратов или устройств для людей с конкретными заболеваниями. Например, портативные приборы для измерения давления, сахара в крови.

Также в «новогоднюю аптечку» стоит положить обезболивающие: парацетамол, ибупрофен или комбинированные растворимые препараты, содержащие парацетамол. По словам врача, для детей стоит купить то же самое, но в специальной детской форме: сиропы или свечи с парацетамолом или ибупрофеном.

Иногда блюда на праздничном столе могут неожиданно спровоцировать аллергию, особенно если праздновать в незнакомом месте. Поэтому с собой лучше взять препараты от аллергии, посоветовала Бережная.

Также из-за плотности и разнообразия новогоднего стола врач рекомендовала запастись лекарствами от расстройств желудка: смектой, активированным углем или энтеросгелем.

Специалист также дала совет положить в аптечку антисептические препараты, желательно в виде растворов. По ее словам, с ними можно самостоятельно обработать небольшие повреждения: травмы, порезы, ссадины. Также нужны бинты и стерильные салфетки, чтобы обработать раны.

Тем не менее Бережная отметила, что не нужно заниматься самолечением. Хоть с некоторыми проблемами со здоровьем можно справиться самостоятельно, в серьезных случаях стоит обращаться за помощью к профессионалам.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов посоветовал есть не больше пяти мандаринов в сутки.

Все новости на тему:
Новый год
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами