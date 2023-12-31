Россиянам рассказали, что должно быть в «новогодней аптечке»

В аптечке должен быть запас лекарств на весь период отъезда или новогодних каникул. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная.

По ее словам, перед Новым годом необходимо в первую очередь иметь запас жизненно важных медицинских препаратов или устройств для людей с конкретными заболеваниями. Например, портативные приборы для измерения давления, сахара в крови.

Также в «новогоднюю аптечку» стоит положить обезболивающие: парацетамол, ибупрофен или комбинированные растворимые препараты, содержащие парацетамол. По словам врача, для детей стоит купить то же самое, но в специальной детской форме: сиропы или свечи с парацетамолом или ибупрофеном.

Иногда блюда на праздничном столе могут неожиданно спровоцировать аллергию, особенно если праздновать в незнакомом месте. Поэтому с собой лучше взять препараты от аллергии, посоветовала Бережная.

Также из-за плотности и разнообразия новогоднего стола врач рекомендовала запастись лекарствами от расстройств желудка: смектой, активированным углем или энтеросгелем.

Специалист также дала совет положить в аптечку антисептические препараты, желательно в виде растворов. По ее словам, с ними можно самостоятельно обработать небольшие повреждения: травмы, порезы, ссадины. Также нужны бинты и стерильные салфетки, чтобы обработать раны.

Тем не менее Бережная отметила, что не нужно заниматься самолечением. Хоть с некоторыми проблемами со здоровьем можно справиться самостоятельно, в серьезных случаях стоит обращаться за помощью к профессионалам.

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