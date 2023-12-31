В Белгородской области посчитали количество поврежденных домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в результате удара по Белгороду были повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры.

«К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад», — говорится в публикации.

Также глава региона рассказал, что были установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля.

При этом работы по оценке ущерба продолжаются.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк не имеет права занимать свой пост в связи с молчанием по теме обстрела Белгорода.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.