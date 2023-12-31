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Очереди на подъездах к Крымскому мосту ликвидировали

На подъездах к Крымскому мосту устранили автомобильные очереди

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Автомобильные очереди перед пунктами досмотра к Крымскому мосту полностью ликвидировали. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на объекте.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — уточнили в сообщении.

По состоянию на 14:00 мск автомобильная очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани составляла 460 машин, со стороны Керчи — 150 автомобилей.

30 декабря стало известно, что перед Крымским мостом образовалась пробка.

По данным Telegram-канала об оперативной обстановке на транспортном переходе водителям приходилось около двух часов стоять в пробке на подъезде к Крымскому мосту.

Накануне сообщалось о перекрытии Крымского моста для движения транспорта. Аналогичная ситуация произошла и 26 декабря.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

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