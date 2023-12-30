Умерла легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков»

Заслуженная артистка РФ, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова скончалась в 82 года. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

«Ушла из жизни <…> Галина Зименкова. <…> В советское время больше 20 лет была диктором ЦТ», — уточнили в сообщении.

Зименкова вела программу «Время», «Голубые огоньки» и другие популярные передачи.

Прощание с Зименковой состоится 2 января, написал в своем Telegram-канале телеведущий Дмитрий Борисов.

Зименкова родилась в 1941 году в Казани. После окончания театрального училища и Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской работала на радио Казани, вела концерты. После переезда в Москву стала диктором.

В сентябре советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова рассказала «Газете.Ru», что имя ушедшего из жизни экс-главреда Совинформбюро Энвера Мамедова на телевидении звучало гордо и недоступно, его произносили с придыханием.

Ранее в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым.