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Умерла легендарная ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков»

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова

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Г. Макарычев/РИА Новости

Заслуженная артистка РФ, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова скончалась в 82 года. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

«Ушла из жизни <…> Галина Зименкова. <…> В советское время больше 20 лет была диктором ЦТ», — уточнили в сообщении.

Зименкова вела программу «Время», «Голубые огоньки» и другие популярные передачи.

Прощание с Зименковой состоится 2 января, написал в своем Telegram-канале телеведущий Дмитрий Борисов.

Зименкова родилась в 1941 году в Казани. После окончания театрального училища и Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской работала на радио Казани, вела концерты. После переезда в Москву стала диктором.

В сентябре советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова рассказала «Газете.Ru», что имя ушедшего из жизни экс-главреда Совинформбюро Энвера Мамедова на телевидении звучало гордо и недоступно, его произносили с придыханием.

Ранее в Концертном зале имени Чайковского Московской филармонии простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым.

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