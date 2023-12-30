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Между Британией и Европой отменены ж/д рейсы из-за затопления тоннеля

Eurostar отменил ж/д рейсы 30 декабря из-за затопления тоннеля в Британии

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Michel Spingler/AP

Компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Британией и континентальной Европой, сообщила на своей странице в соцсети Х, что все субботние рейсы отменены из-за затопления тоннеля после сильных дождей.

Поезда компании соединяют Лондон и графство Кент в Великобритании с городами Париж и Лилль во Франции и Брюсселем в Бельгии. Поезда Eurostar пересекают Ла-Манш через Евротоннель.

«Из-за затопления туннеля на высокоскоростной линии недалеко от Лондона нам приходится отменить все поезда на нашем маршруте в/из Лондона в субботу, 30 декабря», — говорится в сообщении.

В сентябре сообщалось, что экономика Великобритании пострадала из-за дождей.

В октябре сообщалось, что самолет британской авиакомпании TUI попал в шторм, совершил жесткую посадку и застрял в грязи в аэропорту.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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