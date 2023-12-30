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«Единая Россия» окажет помощь пострадавшим в результате обстрела жителям Белгорода

В белгородском исполкоме ЕР развернули пункт помощи пострадавшим от обстрела

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Пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» окажет помощь жителям, пострадавшим в результате прицельного обстрела центра Белгорода, сообщил секретарь Генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он отметил, что в региональном исполкоме партии разворачивается пункт помощи.

По его словам, в пункт помощи можно будет обратиться за любой поддержкой — от продуктов питания и теплых вещей до решения бытовых вопросов.

В штабе общественной поддержки временно такая помощь оказываться не будет, он тоже пострадал в результате обстрела, сообщил секретарь Генсовета партии.

«Созвонился с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Наши волонтеры уже работают на улицах. Помогают медикам и спасателям, оказывают психологическую поддержку людям. Также окажем помощь городским властям в ликвидации последствий обстрела на улицах города», — отметил Андрей Турчак.

Он выразил соболезнования близким пострадавших, подчеркнув, что этот теракт не останется безнаказанным.

«Единая Россия» — вместе с Белгородом», — заявил Турчак.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил дело по трем уголовным статьям после обстрела Белгорода

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