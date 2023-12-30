При обстреле Белгорода повреждены около 40 гражданских объектов

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины повреждены около 40 гражданских объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Удару подверглась гражданская инфраструктура, повреждения разной степени получили, по предварительным данным, порядка 40 объектов», — говорится в сообщении.

По его словам, среди поврежденных объектов нет ни одного военного, при этом пострадали торговый центр, университет, жилые дома и другие здания.

До этого МЧС России сообщало, что после массированного удара по Белгороду со стороны украинских войск в МЧС поступила информация о 10 случаях возгораний.

РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах ранее заявило, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар по «военным объектам» в Белгороде. По словам источника издания, это произошло в ответ на обстрелы украинских городов.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.