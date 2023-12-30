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Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве отца Легойды

Подозреваемого в убийстве отца Легойды арестовали на два месяца

Суд арестовал подозреваемого в убийстве отца пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойды — 90-летнего Романа Легойды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, 26-летнему обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 февраля 2024 года. Сам мужчина возражал против такой меры пресечения.

Тем не менее, как сообщила пресс-служба, обвиняемый признал себя виновным. Он рассказал, что собирался похитить деньги у пенсионера и попросил его подвезти до банкомата. Когда потерпевший согласился, то подозреваемый напал на него и несколько раз ударил ножом, после чего похитил деньги, отъехал от места преступления, выгрузил тело пенсионера на обочине дороги у СНТ Мещерино-Чурилково и скрылся.

Подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды задержали в Подмосковье 29 декабря. Как оказалось, обвиняемый — неоднократно судимый мужчина из Брянска, который вышел из колонии по контракту, но сбежал с фронта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Следком расследует попытки покушений на должностных лиц в Крыму и Севастополе.

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