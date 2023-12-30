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При обстреле ВСУ Белгорода повреждено здание местного университета

Белгородский государственный технологический университет поврежден при атаке ВСУ

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода пострадало здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ). Видео с последствиями удара было опубликовано в Telegram-канале «Белгород — Молния».

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе запустили сирену ракетной опасности и призвали всех жителей спуститься в укрытие.

В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Обстрел Белгорода
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Обстрелы Белгородской области
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