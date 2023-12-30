При обстреле ВСУ Белгорода повреждено здание местного университета

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода пострадало здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ). Видео с последствиями удара было опубликовано в Telegram-канале «Белгород — Молния».

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе запустили сирену ракетной опасности и призвали всех жителей спуститься в укрытие.

В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.