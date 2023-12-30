Умер бывший председатель Счетной палаты Хачим Кармоков

Бывший председатель Счетной палаты России Хачим Кармоков умер в ночь на 30 декабря в Москве, ему было 82 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинской сфере.

По словам источника агентства, Кармоков умер в своей квартире на Садовой-Кудринской улице в кругу родных и близких.

По предварительным данным, причиной его смерти стало тяжелое заболевание.

Хачим Кармоков возглавлял Верховный совет Кабардино-Балкарии, а в 1994 году был назначен председателем Счетной палаты России, которую возглавлял до 2000 года. После этого он был советником нового главы Счетной палаты Сергея Степашина и затем членом Совета Федерации.

21 декабря сообщалось, что в Москве скончался племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев на 95-м году жизни. Леонид Аллилуев приходился Иосифу Сталину двоюродным племянником. Его мать — двоюродная сестра жены Сталина Надежды Аллилуевой.

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.