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В «Москвариуме» впервые родился детеныш косатки

В Москве косатка Ная из «Москвариума» родила здорового детеныша

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Косатка Ная»

В «Москвариуме» прошли первые в России роды косатки в искусственной среде обитания. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале московского океанариума на ВДНХ.

Роды проходили непросто: детеныш косатки Наи долго не появлялся на свет. Весь процесс занял около 10 часов. Специалисты «Москвариума» были готовы к трагическому исходу.

Однако после долгого ожидания и двукратного введения окситоцина на свет появился детеныш — девочка около 2 метров в длину и весом 150 кг. Несмотря на сложные роды, Ная быстро сориентировалась, приняла детеныша и начала помогать ей в адаптации.

С первых минут жизни Ная взяла малышку во внутренний круг, чтобы оградить от возможных препятствий. Новорожденная косатка смогла самостоятельно всплыть к поверхности воды ради первого глотка воздуха. После долгих родов семье косаток нужен отдых, ближайшее время их не будут демонстрировать публике, рассказали в «Москвариуме».

Ветеринары рассказывали о процессе подготовки к родам косатки. Данные наблюдений за китообразным важны для науки, поскольку ученым не так много известно об особенностях репродукции косаток. Однако были определенные трудности, связанные с размером животного и невозможностью при необходимости проведения хирургических операций.

Ранее ученые предупредили о риске вымирания половины косаток из-за токсичных химикатов.

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