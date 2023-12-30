Патриарх Кирилл выразил соболезнования Легойде в связи со смертью его отца

Патриарх Кирилл выразил соболезнования Владимиру Легойде в связи со смертью его отца Романа Легойды. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте предстоятеля Русской Православной Церкви.

«С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь... Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа...» — написал патриарх.

В конце письма епископ выразил искренние соболезнования семье почившего.

29 декабря стало известно, что тело отца Владимира Легойды нашли в Подмосковье. По данным Telegram-канала Mash, Роман Легойда выехал из дома примерно в полдень за хлебом и пропал. Через четыре часа было обнаружено его тело. Следственный комитет России предъявил 25-летнему жителю Ленинского городского округа обвинение в убийстве пенсионера.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве отца Легойды сбежал с фронта.