Появились новые подробности убийства отца Легойды

Отец пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойды — 90-летний Роман Легойда — был знаком с 25-летним Адамом Щербаковым, который признался в убийстве пенсионера. Об этом «Ленте.ру» рассказали источники, близкие к семье покойного.

Как сказали источники издания, Щербаков несколько раз общался пенсионером по поводу боевых действий на Украине, в которых он участвовал. В итоге он заслужил доверие пенсионера, из-за чего и оказался вместе с ним в машине. В тот момент у Легойды были с собой деньги на подарки близким, что могло спровоцировать нападение, предположили собеседники «Ленты.ру».

29 декабря стало известно, что в Подмосковье нашли тело отца Владимира Легойды, бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла. По данным Telegram-канала Mash, Легойда выехал из дома примерно в полдень за хлебом и пропал. Через четыре часа было обнаружено его тело. Следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело.

После поимки Следственный комитет России предъявил 25-летнему жителю Ленинского городского округа обвинение в преступлении.

Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что подозреваемый дезертировал из части Минобороны РФ, не дослужив контракт, и находился в розыске.

Ранее стало известно, что Следком расследует попытки покушений на должностных лиц в Крыму и Севастополе.